I volontari della Protezione Civile di Pianfei a Niella Tanaro e a Bagnasco

I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pianfei sono intervenuti con tempestività nel corso di questa emergenza alluvionale, approntando due squadre che hanno operato a Niella Tanaro ed a Bagnasco.

La prima squadra, composta da Tino Ezio, Danilo Grosso, Oscar Musso e Domenico Castellino, ha prestato soccorso nell’area del ristorante “Vecchio Mulino”, seriamente danneggiato dall’esondazione del Tanaro.

La seconda, formata da Valter Viada, Mario Palmieri, Luca Mondino e Valerio Giuliano è stata invece mandata a Bagnasco, dove il fiume ha causato molti danni oltre che a strade e ponti, anche ad abitazioni private.

Le operazioni sono consistite nel liberare dal fango e dai detriti i locali sotterranei e le parti a piano terra di alcuni edifici, intervenendo con le sole attrezzature manuali, in quanto non era possibile l’intervento di mezzi meccanici.

Pur trattandosi di un Gruppo di volontari di non grandi dimensioni, i componenti hanno dato con entusiasmo la propria disponibilità ad intervenire in soccorso ai comuni che ne hanno fatto richiesta, insieme agli altri gruppi del COM Monregalese raggruppati nel Coordinamento Provinciale dei Volontari presieduto da Roberto Gagna.