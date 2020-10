Alba, tenta di accendere il camino con l'alcool ma viene investito dal ritorno di fiamma

Due soccorsi a persone anziane oggi per i Vigili del Fuoco di Alba.

Il primo questa mattina in via Pietro Ferrero dove, all'interno di un'abitazione, una donna di 93 anni era caduta due giorni fa, senza riuscire più ad alzarsi. Il nipote, preoccupato non avendo notizie dell'anziana, la quale non rispondeva al telefono, ha allertato i Vigili del Fuoco. La donna è stata soccorsa e ricoverata all'ospedale di Verduno.

Il secondo intervento nel pomeriggio, verso le 17, a località Altavilla. Un uomo, classe 1946, in un casotto di sua proprietà ha tentato di accendere un fuoco dalla cenere di un camino con dell'alcool, ma è stato investito dal ritorno di fiamma. L'anziano, cosciente, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dall'ambulanza del 118 è stato poi elitrasportato in ospedale.