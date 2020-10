Banda di ladri derubava le aziende di notte: presi i colpevoli dai Carabinieri di Cairo Montenotte e Millesimo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte con la collaborazione dei militari delle stazioni di Cairo Montenotte e Millesimo hanno arrestato tre cittadini rumeni autori di numerosi furti in Val Bormida.

I tre, tutti dimoranti nel torinese, avevano iniziato la loro scorribanda da Ceva (CN) dove hanno rubato una autovettura per poi dirigersi verso Roccavignale, non prima di avere rovistato in altre autovetture in sosta sottraendo tutto quanto trovavano, anche le monetine.

A Roccavignale tre hanno individuato una ditta di impiantistica alla quale hanno forzato il furgone ed hanno rubato diversa attrezzatura da lavoro caricandola in macchina e proseguendo il loro tour in direzione di Cosseria, dove, anche qui hanno preso di mira il furgone di un commerciante ambulante portando via dei capi di abbigliamento e delle borse, ma è a Cosseria che i tre sono stati visti da una Guardia Giurata che effettuava il proprio giro notturno. I malviventi quindi vistisi scoperti si sono dai alla fuga abbandonando il bottino appena preso. Immediato l’intervento della pattuglia della Radiomobile di Cairo che appresa la descrizione dei tre malviventi li hanno in breve tempo rintracciati mentre cercavano di allontanarsi verso Carcare nella speranza – vana – di guadagnarsi la fuga. L’intervento di altri militari in supporto ha permesso di ritrovare anche l’autovettura utilizzata per commettere i furti con a bordo anche la refurtiva di Roccavignale.

L’intensa attività successiva, sviluppata dai militari della Radiomobile con i colleghi del Nucleo Operativo e dei militari delle stazioni di Cairo e Millesimo intervenuti in supporto ha permesso di chiudere il cerchio attorno ai tre rumeni, permettendo di ricostruire tutti gli spostamenti acquisendo tutti i riscontri necessari che alla fine hanno indotto i tre ad ammettere le loro responsabilità. È così che alla fine delle loro scorribande, C.N., di 38 anni, C.P. di 31 anni e M.N.P di 32 anni , come detto tutti di origini rumene e con numerosi precedenti sulle spalle, sono stati arrestati per i reati di furto aggravato in concorso e, dopo avere sentito il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Savona, associati alla Casa Circondariale di Genova Marassi a disposizione dell’A.G. che ha chiesto di verificare se i tre possano essere collegati ad altri furti commessi con lo stesso “modus operandi” nelle score settimane in Val Bormida.

Al termine delle attività l’autovettura e tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

I Carabinieri continueranno ad indagare ed a garantire la massima presenza sul territorio per la sicurezza della comunità alla quale si chiede di collaborare segnalando eventuali presenze sospette rivolgendosi al 112 o presso le Stazioni Carabinieri dislocate sul territorio.