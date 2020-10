Una fuga di gas che ha portato a un'esplosione questa mattina a Garessio verso le 9.30 in un'abitazione di via Vittorio Emanuele.

Nell'esplosione è rimasta ferita una persona, trasportata all'ospedale di Mondovì con l'ambulanza di base in codice verde, dunque in condizioni non gravi.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì con i volontari di Garessio, le forze dell'ordine e gli operatori del 118.