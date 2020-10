Lutto a Caraglio per la morte di Francesca Vercesi

Lutto a Caraglio per la scomparsa di Francesca Vercesi, venuta a mancare questa notte, domenica 11 ottobre, nella sua abitazione al termine della sua lunga battaglia contro un tumore.

50 anni, imprenditrice, prima di prelevare l'attività del marito, deceduto in un incidente stradale nel 2006, aveva lavorato per diverso tempo come barista al Caffè Brasil di Borgo San Dalmazzo.

Originaria della provincia di Pavia, si era trasferita in Granda e aveva abitato a lungo in zona Confreria a Cuneo, per poi trasferirsi una volta sposata con Marco Franco, a Caraglio.

Dopo la morte del marito aveva seguito l'impresa nel settore della carpenteria meccanica, attività che purtroppo ha dovuto sospendere con l'incedere della malattia.

Donna solare ed energica, ha combattuto fino all'ultimo contro il male che la affliggeva.

Lascia i due figli, Andrea e Matilde, il compagno Carmelo, la sorella Barbara, i fratelli Paolo e Maurizio e i nipoti. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 12 ottobre, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Caraglio dove oggi, alle 18, si terrà il rosario.