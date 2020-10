Grazie a tutti gli iscritti!

L’Imperial Dance Academy di Cuneo dopo mesi di forzato stop, è ripartita con i propri corsi per bambini, ragazzi e adulti.

Tutti i corsi che erano stati messi a calendario di salsa e bachata hanno raggiunto il numero massimo di iscritti: sinonimo di fiducia in chi da anni sta svolgendo la propria attività con qualità, metodo e costanza.

“Ci sono chiaramente delle normative da seguire – spiega Marina Sacco, vice presidente della Imperial Dance Academy – Distanziamento, sanificazione dei locali, igiene delle mani, mascherine e prova della temperatura che vengono prese ogni sera a tutte le persone che entrano nei nostri locali. La nostra associazione sportiva è dotata di una specifica cartellonistica che ricorda costantemente quali sono le regole da rispettare. Con queste basi siamo fiduciosi che tutto possa andare bene!”.

Ilaria ed Eros “Siamo contenti e di questo ringraziamo sia i ragazzi e sia gli adulti che già avevano partecipato in precedenza ai nostri corsi e hanno scelto di tornare con noi: la cosa bella è che tutti hanno voglia di rispettare le regole che la nostra associazione sportiva ha posto in essere”.

L’Imperial Dance Academy ha inoltre predisposto l’inizio di un nuovo corso di salsa e bachata per principianti in quanto alcune persone non hanno potuto iscriversi in quelli appena iniziati perché avevamo raggiunto il numero massimo di capienza.

Il nuovo corso inizierà mercoledì 28 ottobre, alle ore 21:00: si ricorda che la prenotazione delle PROVE GRATUITE è OBBLIGATORIA previa telefonata o messaggio WhatsApp al seguente LINK: https://wa.me/393403311994

Nei prossimi mesi la Imperial Dance ha in programma di riattivare moltissimi progetti portati avanti negli scorsi anni e di avviare una serie di attività rivolte soprattutto alle donne e ai bambini. "Se la situazione nazionale migliorerà - spiega il presidente Eros Ghio - vorremmo ripartire con le serate gratuite di allenamento di Salsa, Bachata e Kizomba del martedì e gli eventi Premium che organizziamo ogni bimestre. Inoltre stiamo lavorando ad un corso riservato a sole donne e alla loro femminilità e a delle “challenge” rivolte alle fasce più giovani ed ai loro genitori.”

Per informazioni e iscrizioni ai corsi, è possibile contattare l'Academy al numero 340.331.1994

Sito: https://www.imperial-dance.it/

Facebook https://www.facebook.com/ImperialDanceAcademy