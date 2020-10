Basket, Coppa Piemonte serie B: debutto più che convincente per le giovani del Granda College Cuneo

Nella prima gara dei quarti di Finale di Coppa Piemonte di serie B Femminile, le giovani cuneesi affrontano l’esperta squadra Amatori Basket Savona.

All’esordio del primo Campionato Senior femminile, giocato con una squadra giovanile di ragazze di annate 2003-2004-2005-2006, le cuneesi si trovano ad affrontare una squadra molto esperta, con giocatrici con esperienza di serie A. Ma l’obiettivo è chiaro: misurarsi con un campionato impegnativo per fare esperienza e crescere.

Le cuneesi entrano quindi in campo senza paura e nel primo quarto mettono in difficoltà le savonesi, imponendo alla gara un ritmo forsennato sia in attacco che in difesa. Le liguri subiscono l’impatto della gara e rimangono a contatto sfruttando la maggior esperienza e approfittando di alcune ingenuità difensive delle giovani locali.

Nel secondo quarto le ragazze di coach Di Meo, guidate da un’ispiratissima Avagnina, continuano a tenere un ritmo alto, ma sbagliano qualche conclusione semplice, e consentono a Savona di andare all’intervallo lungo sul +7.

Nel terzo quarto Ngamene commette subito il quarto fallo personale ed è costretta ad uscire. Da quel momento Cuneo comincia a subire in difesa la netta differenza fisica con le avversarie, che, approfittando della grande esperienza maturata sul campo, allungano sulle locali.

Alla fine della partita il punteggio è bugiardo: le cuneesi hanno giocato una gara vera, dal primo all’ultimo minuto, affrontando le proprie avversarie senza timore reverenziale e cominciando a capire quanto potrà essere utile per fare esperienza partecipare a questo campionato.

Da sottolineare l’ottima prova di Kiki Avagnina, Bea Grosso ed Elisa Pasero. La gara ha avuto per le cuneesi anche un significato particolare: il rientro in campo dopo sedici mesi di infortunio di Mima Di Meo, che ha giocato una gara di sostanza, facendo vedere tutti i progressi verificati in allenamento.

GRANDA COLLEGE CUNEO – AMATORI BASKET SAVONA: 61-84 (25-23; 39-46; 48 - 63)

GRANDA COLLEGE: Ngamene 7, Castagna, , Grosso 12, Pasero 10, Perfumo, Martinengo 2, Avagnina 16, Di Meo 8, Bruschetta 2, Dalmasso, Marchisio.