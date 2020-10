Bocce: concluso il 41° Memorial Tancredi Dotta Rosso

Risultano Vincitori del Campionato U.S.Acli Cuneo Specialità volo: la coppia Gavotto -Mantelli della Bocciofila Tre Valli che in finale battono Zanchetta e Baretta della Bocciofila Enviese per 9 -7

Risultano Vincitori del Campionato U.S.Acli Cuneo Specialità Petanque: la coppia Prevignano -Gerbotto ( La Bisalta Peveragno)Che in finale battono Brao -Centorame (La Bisalta Peveragno)per 13 - 7.

Risultano Vincitrici del Campionato U.S.Acli Cuneo Specialità Petanque Femminile : la coppiaTomatis Gerbotto (La Bisalta Peveragno) Che in finale batte la coppia Vadelli - Lamberti ( Bocciofila Centallese)

Soddisfatti i Dirigenti U.S.ACLI per la numerosa partecipazione e ringraziano i soci per la scrupolosa osservanza delle norme anti-Covid e danno appuntamento per l’estate 2021