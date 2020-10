Volley, A2 Maschile: oggi live il derby precampionato Cuneo-Mondovì

Oggi, domenica 11 ottobre, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ospiterà la Synergy Mondovì per il secondo allenamento congiunto, dopo quello disputato al PalaEllero mercoledì e conclusosti 4-1 per i cuneesi. L’ultimo test prima dell’inizio del campionato, sarà trasmesso in Diretta Facebook sulla pagina del Cuneo Volley a partire dalle ore 17.00, in quanto l’evento si terrà a porte chiuse nel rispetto dei protocolli anti-Covid19.

Dopo questo confronto, i due Club dovranno aspettare l’ultima giornata del girone d’andata del campionato a girone unico di Seria A2 maschile 2020/21, per sfidarsi ufficialmente.

I ragazzi di coach Serniotti disputeranno la prima giornata in trasferta a Cisano Bergamasco, ospiti dell’Agnelli Tipiesse Bergamo, mentre i monregalesi ospiteranno BCC Castellana Grotte al Pala Manera.