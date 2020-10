Volley A2/F: Le gladiatrici sono a Mondovì! La Lpm Bam Mondovì "abbatte" la capolista Roma per 3-1

SEQUENZA SET: (25-23; 25-21; 21-25; 25-22)

Se Roma è stata costruita in un giorno, è bastato un pomeriggio al Puma per “abbatterla”. La Lpm Bam Mondovì toglie dal cilindro una prestazione di spessore e travolge la capolista Acqua & Sapone Roma per 3-1. Le laziali fino a questo momento non avevano lasciato per strada neppure un punto, ma contro la grinta di questo Puma oggi c’era poco da fare. La squadra di Delmati è apparsa attenta in difesa e incisiva in attacco.

Ottima la fase di ricezione, dove il libero Giulia De Nardi ha assunto il ruolo di autentico baluardo. Infine tanta concretezza in attacco, con Taborelli (27), Tanase (19) e Hardeman (12) sempre sul pezzo. Eppure le laziali erano partite bene, andando a +6 nel primo set. Adelusi (11), Papa (13) e Arciprete (10), però, hanno trovato sulla propria strada un Puma affamato e determinato. Dopo aver conquistato i primi due set le pumine hanno subito la reazione della squadra di coach Cristofani.

Nel quarto set, infine, è arrivata la zampata vincente per un 3-1 che rinvigorisce le ambizioni del Puma. Da segnalare la calorosa accoglienza del pubblico locale per Sofia Rebora, tornata al Palamanera dopo tre stagioni vissute con la maglia del Puma.

PRIMO SET: Due errori delle pumine portano subito le ospiti avanti sullo 0-2. La reazione della Lpm è rapida e dopo l’ace di Veronica Taborelli il Puma si porta sul 4-3. Le laziali prendono le contromisure e piazzano 5 punti consecutivi. Sul 7-10 arriva il primo time-out richiesto da Davide Delmati. , che sembrano aver preso le contromisure alle padrone di casa. Il trend non cambia è Roma vola sul +6 grazie ai colpi di Adelusi e Arciprete. Sul 10-17 il tecnico Delmati chiama il secondo time-out. Si torna in campo e il Puma mette a segno tre punti consecutivi. Questa volta è coach Cristofani ad affidarsi al time-out. Le pumine continuano a recuperare punto su punto, portandosi sul 16-18. La rincorsa si concretizza con la parità raggiunta sul 21-21. Dopo il muro di Alessia Mazzon il Puma passa in vantaggio e Cristofani chiama il time-out. L’errore in attacco della Adelusi concede un set-point alla Lpm. L’occasione è subito sfruttata complice l’errore di Sofia Rebora, che fissa il punteggio sul 25-23. Da segnalare la strepitosa rimonta delle pumine!

SECONDO SET: Roma riparte con il piede giusto e complice qualche imprecisione di troppo delle pumine si porta sul 1-5. La Lpm c’è e recupera tre lunghezze. Per il Puma arriva anche la parità sull’8-8. Anche il muro delle padrone di casa si dimostra all’altezza della situazione e dopo un muro di Alessia Mazzon si arriva al 12-10 per il time-out chiesto da Cristofani. La Lpm gioca con grande determinazione e il vantaggio aumenta a +4 sul 15-11. Le ospiti recuperano due lunghezze e questa volta è Delmati a chiedere il time-out. Roma ci crede e ritrova la parità sul 18-18. Nuovo time-out richiesto dalla panchina monregalese. Si lotta punto su punto. Arriva l’ace di Alessia Mazzon per il 21-19. Anche Taborelli realizza un ace che porta le pumine sul 24-20 per quattro set-point. Al secondo tentativo c’è l’attacco centrale di Beatrice Molinaro per il 25-21.

TERZO SET: Equilibrio in avvio con le due squadre sul 2-2. Break delle ospiti, che si portano sul 3-5. Le pumine recuperano prontamente e si torna in parità. Si lotta punto a punto con l’Adelusi che prova a tenere a galla le laziali. Sul 10-12 arriva il time-out di Delmati. Sul 17-19 ancora un’interruzione richiesta dal Tecnico delle pumine. Le laziali aumentano il vantaggio a +4. Le padrone di casa ci credono e recuperano tre lunghezze. Roma torna a macinare punti e conquista il parziale sul 21-25.

QUARTO SET: Buona partenza della Lpm, che porta a casa i primi due punti del set. Ancora un ace per un’ottima Veronica Taborelli. Le pumine perdono un po' di smalto e Roma ne approfitta per raggiungere la parità sul 7-7. Time-out chiesto da Delmati. La breve sosta rimette in sesto le padrone di casa, che piazzano un uno-due vincente e si portano sul 12-8. Tanase e compagne sembrano aver una marcia in più delle avversarie, che tuttavia continuano a lottare. Veronica Taborelli continua a mettere a segno punti pesanti, ben imitata dalla compagna Leah Hardeman. Si arriva sul punteggio di 20-18. Alice Tanase mette a segno il punto del 24-21 per tre match-point. Al secondo tentativo ci pensa Leah Hardeman a chiudere i conti sul 25-22. Vittoria strepitosa!

Lpm Bam Mondovì Acqua & Sapone Roma 1 Veronica Taborelli 1 Anna Adelusi 2 Francesca Scola 3 Giulia Bucci 6 Alessia Midriano (K) 4 Roberta Purashaj 7 Giulia Bonifacio 5 Ilaria Spirito 8 Alessia Mazzon 6 Gaia Guiducci 9 Giulia De Nardi 7 Claudia Consoli 10 Leah Hardeman 9 Valeria Papa 11 Martina Bordignon 10 Linda Giugovaz 12 Beatrice Molinaro 12 Alessia Arciprete 14 Alice Tanase 13 Asia Cogliandro 16 Simona Mandrile 15 Sofia Rebora 17 Ester Serafini 16 Bintu Diop 1° All. Davide Delmati 1° All. Luca Cristofani 2° All. Claudio Basso 2° All. Andrea Mafrici