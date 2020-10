Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-A&S Roma 3-1, coach Delmati: "Il pubblico ci ha dato una marcia in più" (VIDEO)

Una grande Lpm Bam Mondovì mette lo sgambetto alla capolista Roma ottenendo la prima vittoria (3-1) da tre punti della stagione. Un match ben giocato da tutte le pumine, sia in difesa che in attacco, dove brillano i 27 punti di Veronica Taborelli. Dietro questa vittoria, però, c'è anche la sapiente "mano" del tecnico Davide Delmati, che dopo aver studiato attentamente l'avversario nel corso delle settimane precedenti, ha messo in campo un Puma tatticamente quasi perfetto.

Una vittoria di squadra, ottenuta davanti una "fetta" di pubblico, che ha potuto nuovamente assistere a un match della Lpm. Per il Tecnico del Puma i tifosi hanno dato una marcia in più alla pumine. Ecco il commento di Delmati raccolto al termine del match: