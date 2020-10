Dal libro alla tavola, ecco il ‘RoLa’, il dolce che racconta il Roero e la Langa

Se amate le buone, anzi le dolci notizie, siete nell’articolo giusto giusto. Nella pasticceria Sacchero di Canale si può gustare il dolce ‘RoLa’, scaturito dalla penna dello scrittore albese Mauro Rivetti, durante la stesura di un capitolo del suo nuovo libro ‘Tartufi e delitti’ (sì, avete capito bene!).

Un’oasi di dolcezza che racconta per la sua forma e i suoi sapori due territori, il Roero e la Langa, contraddistinti da morfologia e paesaggi antropici nettamente differenti, separati ed uniti dal fiume Tanaro. Spiega l’ideatore Mauro Rivetti: “Da una parte le rocche del Roero con scoscesi pendii, dall’altra le morbide e sinuose colline della Langa. In un paesaggio così variegato nell’arco di una manciata di chilometri le colture agricole mutano e si differenziano”.

Due indizi per un’unica certezza: non vi deluderà. Parola dell’autore: “Nel Roero primeggia la coltura della pesca, uno dei frutti più amati per sapore e profumo, nella Langa le colline sono adornate da prestigiosi vigneti e da folte chiome di alberi di nocciolo, frutto che è diffuso in tutto il mondo, visto che è l’ingrediente principe di rinomati dolci”. Queste primizie, lavorate ad arte dal maestro pasticcere Beppe Sacchero, sono l’essenza del gusto, racchiuse in una forma evocativa che dà origine al ‘RoLa’. Alla forma acuminata ripiena di una delicata crema a base di pesca, che rappresenta il Roero, si abbina una forma tondeggiante, ripiena di un elaborato e squisito composto a base di nocciola, che rappresenta l’essenza della Langa.

Qui il peccato di gola è legittimato, anzi, dovuto! Un paradiso per le papille gustative pronto a soddisfare tutti gusti+1, come racconta ancora lo scrittore albese: “Parlare del Roero e della Langa senza parlare di vino è quasi un’eresia, ecco perché ho pensato di celebrare la nascita di questo dolce abbinando al Ro un allegro Birbet della Cascina Chicco di Canale e al La un delicato Moscato dell’Azienda Agricola Metilde. Menzionando i paesaggi antropici ed i prodotti coltivati è d’obbligo tributarne il merito alle generazioni di genti che, con sacrificio ed impegno, hanno dato vita a questi paesaggi che oggi tutti noi conosciamo”.

Il sindaco di Canale, Enrico Faccenda e il sindaco di Bosia, Ettore Secco, sono stati tra i primi a scoprire la prelibatezza. Così Rivetti: “I primi cittadini di questi due Comuni e questi due vini stanno a rappresentare simbolicamente il Roero e la Langa, non potendo in questo particolare periodo storico estendere l’invito a tutti i Comuni che fanno parte di questi territori, così come per le molteplici e prestigiose cantine”. Daniele Sobrero e Mario Sandri in rappresentanza del Comune di Alba sono intervenuti a supporto di Mauro Rivetti in questo suo progetto, così come l’amico Andrea Rossano.

Conclude l’autore: “È auspicabile che altre cantine ed altri enti si uniscano per far sì che questi magnifici territori, dove la buona e delicata cucina, arricchita da sua maestà il tartufo e da ottimi vini, si evolva sempre di più, dedicata ai buongustai che sono alla ricerca di paesaggi unici ed inimitabili, racchiusi tra le pagine di questo giallo che incuriosirà il lettore più attento, tanto da condurlo sulle tracce del dolce RoLa e non solo!”. Curiosi di provarlo?