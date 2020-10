Monterosso Grana tutela la storica Tourto Mato, gustoso piatto locale

Un passo importante per la valorizzazione del territorio.

La ricetta si tramanda da generazioni ed è legata ad un ristorante di Monterosso Grana. Pubblicata nel 1987 sul ricettario La Cucina della Valle Grana, ricette dimenticate e piatti d’autore, Primalpe edizioni

Eccola:

Ingredienti:

6 patate belle e grosse (Bodi)

4 bei porri di montagna (corti)

2 etti di burro di montagna

2 manciate di riso

2 fette di zucca gialla

4 foglie di erba di S.Pietro

4 bacche di ginepro

Una bustina di saporita (mix di spezie)

Una manciata di formaggio duro e stagionato

Un bicchiere di panna fresca

Procedimento

Bollire le patate con la buccia, tritare finemente i porri con i gusti, tagliare a fettine la zucca, far rosolare entrambi separatamente.

Bollire il riso e scolarlo al dente.

Sbucciare e passare le patate. Amalgamatele con la panna e sale quanto basta

Imburrare una teglia di terracotta, stendervi la metà delle patate e proseguite a strati con i porri, la zucca, il riso.

Infine ricoprite il tutto con le patate rimaste e spolverare abbondantemente con il formaggio stagionato

Passare in forno per 15 minuti e servire molto caldo oppure freddo

Da servire in abbinamento con un Nebbiolo