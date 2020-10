Beinette: questa settimana iniziano gli interventi di messa in sicurezza sui ponti comunali

Questa settimana oltre ai lavori di pulizia sul torrente Josina, a Beinette inizieranno anche gli interventi di messa in sicurezza e ripristino strutturale di tre ponti comunali.

In particolare saranno interessati: il ponte di Via don Naso sul torrente Brobbio, il ponte di Via Roma sul torrente Josina, la passerella in ferro sul torrente Josina.

Per il ponte di Via don Naso i lavori prevedono: sostituzione dei tre giunti di dilatazione ormai consunti, realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, ripristino delle parti "ammalorate" del calcestruzzo delle spalle e della pila centrale, ricostruzione degli elementi non strutturali rotti.

Per il ponte di Via Roma son programmati: ripristino del fissaggio delle lamiere di acciaio sulle due travi di bordo, sistemazione del giunto di dilatazione, riempimento delle "microfessurazioni"presenti sulle travi.

Dalla passerella dei Campi Sportivi si procederà con "l’irrigidimento strutturale" tramite fissaggio di fazzoletti metallici ai nodi della struttura reticolare.