Caramagna: presto al via i lavori di riqualifica della pista ciclopedonale di via Roma

Faccio il punto sulla ripartenza dei lavori pubblici a Caramagna, dopo il periodo estivo che ha visto gli uffici e l’amministrazione comunale impegnata nei lavori per la riapertura in sicurezza delle scuole.

Le opere sulle quali l’amministrazione comunale sta concentrando gli impegni da qui a fine anno sono molteplici. Presto partirà il primo lotto (da piazza 4 novembre alla chiesa della Trinità) della sistemazione e riqualificazione della pista ciclopedonale di Via Roma. Verrà completamente sostituita l’illuminazione pubblica, sia quella stradale che quella sulla pista ciclabile, verrà rifatta la pavimentazione e l’arredo urbano. Il secondo lotto si realizzerà al termine dei lavori della Lamicolor.

Approvato il progetto definitivo-esecutivo della ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Cinema Teatro Comunale, progetto presentato ai consiglieri comunali la scorsa settimana, si procederà con il mutuo e l’iter di gara per affidare i lavori, che presumibilmente partiranno a dicembre. Il progetto redatto dall’Architetto Andrea Girard e Barbara Arciuolo di Cuneo è molto complesso e trasformerà la sala nei suoi aspetti architettonici e funzionali nel rispetto delle nuove normative antincendio e di sicurezza. Verrà rivisto completamente il foyer di ingresso, con la sistemazione del locale guardaroba, biglietteria e angolo bar. Rifatti completamente gli impianti termici ed elettrici con un impianto di ricambio d’aria e di raffrescamento della sala. Realizzata una nuova controsoffittatura interna, e una serie di lavori di riqualificazione estetica.

In fase di studio la sistemazione dell’area tra il palasport e il campo in erba grande presso gli impianti sportivi. L’intenzione è quella, attraverso un mutuo con il Credito sportivo “Sport Missione Comune 2020”, di finanziare la pista di atletica e la riqualificazione dell’area, in collaborazione con i gestori e i concessionari degli impianti.

“Questi sono le tre opere più importanti da qui a fine mandato - dichiara il vicesindaco Marco Osella - per completare un progetto amministrativo già molto soddisfacente, nonostante il periodo di rallentamento dovuto alCovid19”; le opere pubbliche sono visibili a tutti e servono a migliorare la qualità dei servizi e la vita quotidiana a chi a Caramagna ci abita e a chi la visita o ci passa.

Altre piccole opere già appaltate partiranno o si stanno concludendo: parcheggi in piazza Umberto I, pulizia dei fiumi, tinteggiatura della facciata dei locali comunali su via L.Ornato, potatura piante al cimitero, segnaletica stradale, terzo lotto illuminazione pubblica e quarto in progetto ecc.

“Questi interventi - conclude il vicesindaco - a parte quelli finanziati da mutui, sono sostenuti da fondi comunali e da contributi regionali e nazionali, ottenuti grazie a dei progetti interessanti e convincenti, ad una buona gestione del bilancio e che porteranno a risparmi e benefici futuri”.