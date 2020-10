Ceva, firmato l'accordo per il nuovo ufficio turistico

Langa e val Tanaro ancora più vicine e ancora più forti per incentivare la valorizzazione del territorio grazie a un accordo per la realizzazione di un ufficio turistico a Ceva.

Lo scorso venerdì 2 ottobre, infatti, presso la sede dell’unione montana di Ceva, è stato firmato l’accordo tra il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e i presidenti delle quattro unioni montane: Mozzone, delegato dal sindaco Bezzone, Ferraris, Bodrito e Passone.

La sottoscrizione ha sancito non solo il via per la realizzazione dell’ufficio turistico nell’ex Ilsa di Ceva, ma soprattutto un rafforzamento del legame tra l’area albese e quella cuneese.

All’incontro hanno preso parte anche i direttori dell’ATL Carbone e Bernardi, il consigliere di Amministrazione Merlino e di assemblea Gula, in rappresentanza di Fondazione CRC, che come sempre è presente a sostegno del territorio;

“La creazione dell’ufficio del turismo a Ceva rappresenterà la porta di accesso di un Outdoor Bike Land ed offrirà una vetrina a tutti i paesi delle Valli Cevetta, Alta Bormida, Mongia e Val Tanaro per presentare i loro meravigliosi prodotti gastronomici e le loro attrazioni turistiche” – spiega il vice sindaco di Ceva Lorenzo Alliani – “Si è pensato ad un punto di accoglienza all’avanguardia dove il prodotto bike ed il territorio vengano proposti e presentati sinergicamente alle attività già presenti ed in fase di realizzazione: il polo agroalimentare con il mulino degli antichi cereali, gli impianti sportivi, la ristorazione/mensa, il bike-grill (anziché auto-grill) e il Centro di Formazione Professionale con sezione turistica”.

Il parcheggio esterno sarà dedicato alla sosta con colonnine di ricarica elettrica ed e-bike a noleggio e ci saranno anche pullman per la visita del polo agroalimentare con la possibilità di acquisto.

Da qui l’idea della realizzazione di un percorso che dall’info booking condurrà al primo piano, dove una visita sensoriale farà scoprire il territorio al turista.

“La promozione e l’accoglienza, in un luogo dove le attività nella natura si uniscono a quelle di bike e outdoor sinergicamente a tutte le potenzialità del territorio unite in una unica offerta, producono una ricaduta di immagine e di forte impatto sul mercato estero ed italiano” – aggiunge Alliani – “Con il Forte, la collaborazione con la marchesa Adelaide del Castello Rosso, il nascente museo del fungo a cura del Gruppo Micologico Cebano e il nostro vivo centro storico possiamo soddisfare parte di queste esigenze. Occorrerà di conseguenza implementare i servizi ricettivi, ma siamo certi che sarà un’imperdibile occasione per una grande crescita economica e una meravigliosa collaborazione con tutto il territorio che ci circonda: dalla Langa alla Val Tanaro”.