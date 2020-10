Colle di Tenda, UNCEM chiede un piano per la viabilità e la realizzazione delle infrastrutture distrutte dall'alluvione

È molto forte la preoccupazione di Uncem rispetto al destino dell'asse viario transfrontaliero che attraversa il Colle di Tenda unendo Torino, il Cuneese, la Liguria, Nizza, la Francia, il Principato di Monaco. Uno snodo fondamentale, crollato improvvisamente otto giorni fa. Già nel 2006 Uncem aveva posto al Governo regionale e nazionale (di allora) le necessità di potenziare in tempi rapidissimi i collegamenti. Un fronte di lavoro esaminato in diverse occasioni da Uncem con i "tavoli di lavoro" nati nella Granda e in Regione negli ultimi dieci anni. Uncem Piemonte, guidato da Lido Riba, ha recentemente stretto un patto con l'Aci Cuneo guidata da Franco Revelli per evidenziare che quel collegamento era ed è strategico per l'Italia.