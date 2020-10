Fiera del Tartufo e sicurezza, il questore promuove il piano: "Ora però passeremo alle multe"

Cuneesi ligi all’obbligo di mascherina nel primo fine settimana di applicazione della norma che da giovedì 8 ottobre impone l’utilizzo del dispositivi di protezione individuale anche all’aperto.



Il dato è quello che arriva dalla Questura di Cuneo, da dove si conferma l’atteggiamento generalmente responsabile col quale in Granda è stata accolta la disposizione contenuta nell’ultimo Dpcm del Governo Conte, in attesa che nuove e ancora più stringenti limitazioni vengano adottate in un nuovo decreto annunciato per le prossime ore.



Un’attenzione registrata ovunque e anche tra le migliaia di persone che tra sabato e domenica sono arrivati in provincia richiamati dalla "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba", un temuto banco di prova alla luce del rischio che la manifestazione potesse portare nella capitale delle Langhe un’affluenza incontrollata di visitatori.



Una prova che per il questore di Cuneo Emanuele Ricifari può dirsi superata: "In generale abbiamo avuto la conferma che si è fatto bene a individuare un piano di sicurezza dedicato espressamente alla Fiera e posso anticipare che nei prossimi fine settimana l’applicazione di queste misure sarà ancora più restrittiva".



Un esordio che era atteso con comprensibile preoccupazione, visto che quella albese è una manifestazione che nelle sue ultime edizioni era stata capace di attirare nella capitale delle Langhe qualcosa come 50mila persone in una sola giornata.

Decisamente troppe, dato il momento e vista anche una situazione dei contagi che, negli ultimi giorni, ha ripreso a destare apprensione in tutto il Paese.

Da qui la scelta di stringere le maglie del piano di sicurezza che Comune e forze dell’ordine andavano concertando da settimane. E di farlo a partire da misure alcune delle quali hanno fatto anche discutere.



Una di queste è stata il riposizionamento in altre zone cittadine della sessantina di ambulanti del mercato del sabato di via Maestra e piazza Duomo. Operatori che solo a metà settembre erano potuti rientrare nelle loro tradizionali postazioni dopo mesi di trasloco forzato causa lockdown.

Ancora più stringente, se vogliamo, la scelta di prevedere ingressi contingentati alle vie del centro tramite l’allestimento di 13 varchi presidiati da volontari, col compito di consentire l’accesso al centro solamente a un massimo di 6.650 persone per volta: 3.900 nella stessa via Vittorio Emanuele e in piazza Duomo, altre 2.750 nella seconda fascia disegnata nella zona tra piazza San Giovanni, via Pertinace e piazza Garibaldi.