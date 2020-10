"- Gesù, + Maria": a Cuneo i manifesti dei Radicali su legalizzazione della cannabis e laicità dello Stato

"- Gesù, + Maria: in Italia la cannabis è già libera, rendiamola legale": uno slogan, due messaggi, per la nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dal gruppo Radicali Cuneo che nella mattinata di oggi (lunedì 12 ottobre) ha tappezzato la città capoluogo di manifesti incentrati sulle tematiche della legalizzazione delle droghe leggere e della laicità dello Stato.

"Noi Radicali non ce l'abbiamo con la religione Cattolica, anzi - si legge sul sito internet del gruppo - . Crediamo in uno Stato laico, in cui tutte le religioni siano messe sullo stesso piano, senza interferire con gli affari del Paese. Il motto "libera Chiesa in libero Stato" oggi, a 150 anni dalla Breccia di Porta Pia, è indubbiamente molto attuale. Pensiamo che i Patti Lateranensi dovrebbero essere cancellati, che l'8x100 debba essere riformato, che i rapporti Stato/ Chiesa Cattolica siano totalmente da rivedere, che l'Insegnamento della Religione Cattolica a scuola sia da abrogare e che le tante interferenza del Vaticano, anche e soprattutto sui temi di diritti civili come il divorzio, l'aborto, la legalizzazione della cannabis, l'eutanasia, i matrimoni egualitari, siano da combattere drasticamente. Questo manifesto non è un insulto alla Chiesa, ma un urlo disperato di noi che da decenni volgiamo uno Stato che applichi davvero i principi costituzionali di laicità dello Stato".

Un'azione evidentemente provocatoria, per stessa ammissione del gruppo, che ha prodotto anche un video informativo (qui di seguito) e una campagna di raccolta firme alla quale è possibile partecipare.

"Il secondo messaggio che volgiamo lanciare con questa affissione è molto chiaro: riguarda la legalizzazione della Cannabis - si legge ancora sul sito - . A distanza di anni dalla presentazione al Parlamento della nostra Proposta di Legge di iniziativa popolare sulla legalizzazione, ancora nulla si è effettivamente mosso!"

"La Cannabis in Italia oggi è già libera. La sua produzione e il suo commercio, che coinvolgono oltre 6 milioni di cittadini italiani, sono in mano alle mafie, ma è evidente che nessuna legge proibizionista riuscirebbe a bloccarne il commercio. Si tratta di utilizzare un po' di razionalità e di capire ciò che ci conviene: legalizzarla significherebbe toglierla dalle mani del mercato nero"​.

"Legalizzandola si libererebbero i Tribunali da migliaia di procedimenti inutili. Forze di Polizia e Giudici avrebbero più risorse per combattere il vero crimine, come i reati che fanno vittime. Cadrebbero molti tabù che ancora oggi impediscono a migliaia di malati, che hanno diritto ad averla per curarsi, di ottenerla. Persone con patologie tumorali, SLA, e molte altre malattie, consumando Cannabis ottengono scientificamente notevoli benefici e riescono a ridurre il dolore. Legalizzandola nascerebbero moltissime imprese, e si creerebbero migliaia e migliaia di nuovi posti di lavoro, e lo Stato risparmierebbe sino a 10 miliardi di euro all'anno".