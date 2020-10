Mezzi della Cri distrutti durante l'alluvione, il comitato nazionale dona due 4x4 ai soccorritori di Limone

Due nuovi veicoli per la Croce Rossa Italiana di Limone Piemonte sono stati consegnati nella giornata di sabato 10 ottobre.

Si tratta di due mezzi 4x4: la consegna è avvenuto a seguito della notte del 2 ottobre dove sono stati persi a causa dei danni subiti dall'alluvione tre veicoli della Cri limonese.



"Un grande gesto di vicinanza da parte di tutta la Croce Rossa Italiana e soprattutto del Presidente Nazionale Francesco Rocca - ha spiegato il presidente Nicolò Musso - Un grazie di cuore da parte di tutto il Comitato della Croce Rossa di Limone Piemonte. Grazie a questo generoso gesto potremmo ancora di nuovo garantire i servizi a Limone e a raggiungere nel modo migliore quelle frazioni ancora in difficoltà."



Ad oggi la Cri di Limone ha assistito a 197 persone consegnando 8.700 bottiglie d’acqua, 16 pacchi alimentari, impiegato 104 volontari della Croce Rossa per l’emergenza, 24 veicoli e installato un ponte radio a Panice Sottana per garantire tutte le comunicazioni radio.



Durante la consegna dei mezzi anche il sindaco Massimo Riberi ha ringraziato la Croce Rossa Italiana Comitato Centrale per la donazione dei veicoli, molto utili per questa emergenza, ma anche per i servizi futuri per Limone e l'intera vallata.



La Cri di Limone ha, quindi, deciso di stanziare tutte le donazioni ricevute dai cittadini per riuscire a ricomprare i veicoli andati distrutti al comune limonese.

I fondi serviranno per la ricostruzione della capitale della Valle Vermenagna flagellata dalla tempesta Alex.