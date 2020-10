Ormea insieme per la ricostruzione del Bar Ceresè, devastato dall'alluvione

In val Tanaro c’è ancora molto da fare per ricostruire e ripartire dopo l’alluvione dello scorso venerdì 2 ottobre che ha flagellato paesi, abitazioni private e attività commerciali.

Ad Ormea, un gruppo d volontari, oltre ad aiutare a ripulire fango e detriti ha deciso di aprire una raccolta fondi su “GoFundMe” per poter dare un sostegno economico al Bar Ceresè, storico ritrovo di grandi e piccini da diverse generazioni , fortemente danneggiato dal maltempo.

“Per ormeaschi e foresti è un punto di riferimento, lo sentiamo un po' come una casa” – spiegano gli organizzatori della campagna – “Purtroppo questa volta la furia del Tanaro non ha risparmiato niente rispetto alle alluvioni scorse, dalla strada ai campi da gioco fino agli arredi del locale. Aiutiamo per quanto possibile Milena a ripartire, ancora una volta!”.

Potete partecipare alla raccolta fondi cliccando qui