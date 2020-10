Un alunno positivo anche alle scuole medie di San Rocco Castagnaretta

Continuano ad esserci casi di positività nelle scuole di ogni ordine e grado della Granda. Un caso di positività si è verificato anche nella scuola media della frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo, dove una classe e alcuni docenti sono stati messi in isolamento in attesa dell'esito del tampone.

Il problema della mancanza dei docenti ha comportato la sospensione delle attività didattiche anche per altre due classi, come si apprende.

Ed è questo il problema sollevato anche dalla dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, che ha evidenziato come il disagio più grande stia proprio nella sospensione delle attività per attendere l'esito dei tamponi, sospensione che riguarda, il più delle volte, anche classi dove non ci sono casi di positività.