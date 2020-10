Basket - Olimpo Alba, buona la prima stagionale: Fulgor Omegna sconfitta 87-83 nella sfida di Supercoppa

Bella impresa della Olimpo Basket Alba nella sfida che ha aperto la stagione. La squadra di Jacomuzzi è riuscita ad imporsi sulla forte Fulgor Omegna con il risultato di 87-83 nell'incontro valido per la Supercoppa Centenario.

Grande intensità e voglia di vincere da parte di entrambe le squadre, anche per onorare la presenza del pubblico sugli spalti del Pala 958 Santero (partita aperta a 200 spettatori, nel rispetto delle misure anti-Covid).

Tra le note più positive il debutto del nuovo acquisto Francesco Reggiani, protagonista con 30 punti e 10 rimbalzi.

Coach Jacomuzzi al microfono di Olimpo TV: "Tenevamo molto a vincere, sia noi che loro. Dopo essere stati fermi per diversi mesi c'era tanta adrenalina e voglia di tornare a giocare come prima. Così è stato. Una partita dura, sicuramente, giocata dai nostri avversari, a tratti, con grande aggressività. Loro sono una squadra molto completa, costruita per vincere il campionato. Noi abbiamo cercato di mettergli il bastone tra le ruote. Siamo stati punto a punto per tutta la partita, come avevo detto ai ragazzi. Nel momento più importante siamo riusciti a realizzare tre tiri da tre punti in transizione offensiva che ci hanno permesso di mettere la testa avanti. Sono una squadra più forte di noi ma abbiamo dimostrato di sapere giocare a questi livelli. Siamo contenti di questo, anche se siamo ancora in una fase di preaseason. Portiamo a casa volentieri questa prima vittoria stagionale.