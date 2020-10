Calcio giovanile: i Pulcini 2010 dell'Olmo trionfano nel "Trofeo Città di Rosta"

Grande soddisfazione per i Pulcini 2010 dell'Olmo che hanno trionfato nel "Trofeo Città di Rosta", prestigiosa manifestazione di livello internazionale alla quale hanno partecipato, in tempi non sospetti, squadre come Juventus, Inter, Milan, Manchester City, Paris Saint Germain.

Nell'edizione 2020, inevitabilmente limitata dall'emergenza sanitaria, dominio di Juventus e Torino, capaci di imporsi in tutte le categorie ad eccezione, appunto, di quella in cui hanno brillato i piccolo Olmensi.

L'Olmo ha portato a casa il primo successo nella competizione di una società non professionistica, superando in finale la Juve.

I protagonisti: Borgetto, Delfino, Donatacci, Gasbarro, Giachino, Gomis, Morano, Odasso, Rota, Sorace. Allenatori: Sassone e Odasso.