Alla primaria di Chiusa Pesio un nuovo caso di contagio

Scatta nuovamente il protocollo anti contagio nella scuola primaria di Chiusa Pesio. Un primo caso di positività al Covid era stato riscontrato nelle scorse settimane, restando per fortuna isolato.

Nella serata di ieri, domenica 11 ottobre, il sindaco, Claudio Baudino, ha aggiornato la cittadinanza in merito alla positività di un altro alunno del capoluogo.

“È stato messo subito in atto il protocollo, che abbiamo imparato a conoscere” – commenta il primo cittadino – “La dirigente scolastica, con la quale ci confrontiamo quotidianamente, ha avvisato le famiglie interessate e l'Asl ha avviato l'inchiesta epidemiologica.

Nei prossimi giorni i compagni di classe e i docenti saranno sottoposti al tampone: in caso di esito negativo, potranno poi tornare a scuola.

Questo nuovo episodio, nonostante il lavoro straordinario che si sta facendo a scuola, è l'ennesima prova che stiamo attraversando un'emergenza che non si risolve in pochi mesi e che richiede grande attenzione in ogni momento della giornata. Manteniamo i piedi per terra e continuiamo a fare la nostra parte”.