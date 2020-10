Anche Farigliano non è più covid-free, sospese le visite in casa di riposo in via precauzionale

Un nuovo caso di contagio è stato registrato nel comune di Farigliano; la persona affetta dal covid-19 è in isolamento domiciliare fiduciario presso la sua abitazione dove sta affrontando il periodo di quarantena.

Sono in corso le pratiche di accertamento relative ai suoi familiari e alle persone con cui ha avuto contatto.

Visto il generale aumento dei casi di positività su tutto il territorio, l’amministrazione comunale e il direttore della casa di riposo di Farigliano hanno deciso in via precauzionale di sospendere con effetto immediato le visite presso la struttura per tutelare la salute degli ospiti.