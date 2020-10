Sommariva Bosco: scendono a 11 i contagi da Coronavirus in paese

Con un nuovo comunicato ai suoi concittadini, il vicesindaco di Sommariva Bosco Marco Pedussia ha fornito un aggiornamento in merito alla situazione sanitaria del paese, alla scuola e alla gestione del territorio, legata all’emergenza pandemica.

I positivi al Coronavirus in paese sono scesi a undici, nessuno dei quali si trova ricoverato nella casa di riposo.

“Invito tutti i cittadini a rispettare le regole e ad indossare la mascherina, unico mezzo utile per affrontare la fase più difficile della pandemia. – ha ribadito il vicesindaco – Non si può più chiudere nemmeno una piccola parte del paese ed è stata ripresa ogni attività, non solo commerciale, ma anche aggregativa, ludica e sportiva”.

Insieme agli assessori Cinzia Spagnolo e Giorgio Gristina, Pedussia ha ricordato come la gestione della scuola sia avvenuta in modo impeccabile, sia nelle scorse settimane che nell'organizzazione generale.

“Un particolare ringraziamento – ha aggiunto – va al nuovo dirigente, l’architetto Danilo Eandi, a tutto il personale scolastico che ha gestito le nuove disposizioni e ha permesso di tornare ai normali orari di ingresso.

Questo è stato possibile grazie anche ai notevoli contributi ed interventi dell’Amministrazione comunale”.