L'agenzia Generali di Cavallo, Parola, Lavigna ti informa su come gestire il tuo superbonus 110%

Il decreto legge Rilancio introduce una nuova detrazione in misura pari al 110% in relazione ad interventi per il risparmio energetico “qualificato” (Ecobonus) e per il miglioramento antisismico degli edifici (Sismabonus). La misura comprende gli interventi svolti tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 ed è rivolta principalmente ai lavori effettuati da condomini e da persone fisiche.

Gli interventi che possono beneficiare del superbonus 110% sono l’isolamento termico delle superfici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, l’adozione di misure antisismiche.

Il beneficiario del Superbonus può optare per l’utilizzo diretto della detrazione in cinque anni in dichiarazione dei redditi, un contributo fino al 100% del corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi (sconto in fattura), la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti.

A fronte della cessione del credito di imposta dei clienti, l’offerta di Generali Italia, valida fino al 31.12.2020, prevede di erogare fin da subito: il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini, il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%.

L’agenzia di Aurelio Cavallo, Claudio Parola, Luigi Lavigna è a disposizione per dare tutte le informazioni sulla misura e per illustrare i servizi offerti: la piattaforma digitale finalizzata a supportare il processo amministrativo e l’offerta assicurativa agevolata per le famiglie, i professionisti e le imprese edili.

In tema di coperture assicurative collegate al provvedimento sono state introdotte delle novità: l’incremento della percentuale di detraibilità del premio, relativo alle garanzie a copertura di eventi calamitosi dal 19% al 90% in caso di cessione del credito per gli interventi di miglioramento antisismico, copertura di RC professionale dedicata all’attività di attestazione ed asseverazione dei lavori rientranti in tale ambito.

