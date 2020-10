Saluzzo, don Beppe Dalmasso è il nuovo parroco di Sant’Agostino

Don Beppe Dalmasso è da ieri il nuovo parroco di Sant’Agostino. Ha fatto il suo ingresso in chiesa, ufficializzando la nomina a questo incarico del vescovo Monsignor Cristiano Bodo, affiancato a quello di nuovo Vicario Vescovile.

68 anni, classe 1952, nativo di Tarantasca Don Beppe fu ordinato sacerdote nel 1978. E’ stato parroco di Dronero prima di partire nel ’84 come missionario in Brasile. Tornato a Saluzzo nel ’98 è stato nominato rettore del seminario saluzzese, a cui è seguita una seconda esperienza come missionario in Brasile.

Nel 2009 ha assunto l’’incarico di direttore della Caritas diocesana (carica che conserva tutt’ora) svolgendo contemporaneamente il servizio di parroco in Val Maira.

"Da Acceglio alla chiesa Sant’ Agostino, un altro passaggio nella mia vita. Dall’Africa, al Brasile alla montagna, alla parrocchia saluzzese. Se il vescovo chiede questo passaggio, anche a 68 anni voglio viverlo con gioia come un missionario, vocazione di tutta la mia vita, una disposizione all’essere aperto e mai di chiusura.

Grazie a questo ho fatto esperienze bellissime sia in missione che alla Caritas che nei paesi montani che mi hanno portato tanta giovinezza nel cuore. E, il cuore non invecchia mai. In un anno difficile segnato dal Covid camminerò con i miei parrocchiani cercando sempre nuove strade e collaborando a livello cittadino tra le 4 parrocchie di Saluzzo".

Alla messa del suo ingresso ieri , sacerdoti, amici e parrocchiani.

"Dell’esperienza in Val Maira, oltre alla bellezza della stessa, ho scoperto la ricchezza del cuore di chi la vive. Con la Caritas ho scoperto la ricchezza grande dei laici nel campo del volontariato dove attraverso l’incontro con i poveri si superano tante barriere ed egoismi. Toccare con mano realtà di povertà ci rende più umani e cristiani."