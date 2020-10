Bitcoin e legge polacca

La più grande piattaforma di trading di bitcoin è stata senza dubbio uno shock per gli appassionati di valuta virtuale. Bitcoin per un valore di oltre 400 milioni di dollari sono scomparsi dal mercato in un istante (molto probabilmente irrimediabilmente). Tuttavia, ci sono molte indicazioni che questi eventi non raffredderanno l'entusiasmo dei sostenitori delle valute virtuali.

Stanno emergendo nuove iniziative per espandere l'uso di queste valute (ad esempio, bancomat con l'opzione di prelevare valute virtuali o carte di pagamento su cui è possibile caricare bitcoin). Di fronte a eventi legati al Mt. Gox e l'inconfondibile dinamismo del mercato valutario virtuale, sembra necessario stabilire un quadro giuridico per il mercato monetario virtuale. Questo mercato, come chiaramente dimostrato dalla storia del Mt. Gox, è da tempo uscito dalla fase sperimentale.

Il bitcoin è una rivoluzione per la legge?

I bitcoin sono un'altra puntata della digitalizzazione del denaro con cui generalmente ci occupiamo da oltre vent'anni. Dobbiamo renderci conto che nelle economie più sviluppate del mondo, i contanti sono solo una piccola percentuale di circolazione. I singoli segmenti dell'economia, ad esempio gli insediamenti tra imprenditori, sono stati quasi interamente dominati da denaro non in contanti.

Il denaro tradizionale non contante, come i bitcoin, è denaro virtuale perché non ha substrato materiale. È solo una voce nel sistema di fatturazione. Il trasferimento di fondi non in contanti non avviene con l'aiuto di un trasferimento fisico di denaro contante, ma con l'aiuto del trasferimento di record IT nei sistemi di regolamento.

I bitcoin sono, quindi, in un certo senso, una varietà di denaro non contante perché non hanno alcun substrato materiale. Tutte le operazioni sui bitcoin non sono associate al problema o al trasferimento di oggetti materiali. Tutto si riduce a fare voci appropriate nei sistemi di informazione.

Tuttavia, ci sono differenze abbastanza fondamentali tra denaro senza contanti tradizionale e bitcoin. Queste differenze sono così significative che si può affermare con successo che i bitcoin sono la fase successiva, finora sconosciuta nello sviluppo di fondi non in contanti. Prima di tutto, i bitcoin consentono la fatturazione peer-to-peer, ovvero gli insediamenti direttamente tra il pagatore e il beneficiario senza l'intermediario di una terza parte. L'archiviazione di bitcoin può anche avvenire senza l'intervento di terzi.

L'autorizzazione specifica delle transazioni effettuate con bitcoin avviene in modo decentralizzato, ovvero non esiste un'unica entità (ad esempio una stanza di compensazione) che controlla e registra le transazioni. Le operazioni diventano pubbliche (il che non significa che i dettagli personali delle parti della transazione diventino pubbliche) e vengono verificati dagli utenti della rete in un complicato processo chiamato mining. Queste circostanze indubbiamente rappresentano una serie di gravi sfide per i moderni sistemi giuridici.

La valuta virtuale è una valuta?

L'analisi degli aspetti legali dei bitcoin dovrebbe probabilmente iniziare rispondendo alla domanda fondamentale: quali sono le valute virtuali? Sfortunatamente, nel caso delle valute virtuali, abbiamo a che fare con una situazione in cui è molto più facile per noi determinare quali valute virtuali non sono piuttosto che decidere quali sono.

Nel caso della legge polacca, il punto di partenza per considerare i bitcoin dovrebbe essere l'analisi delle disposizioni della legge del 27 luglio 2002 - Legge sui cambi. Seguendo le definizioni contenute nell'art. 2 della presente legge, le valute (sia estere che polacche) sono segni monetari (banconote e monete) aventi corso legale. Due circostanze sono rilevanti in questo contesto. Secondo l'interpretazione letterale, la legge sui cambi comprende solo i segni monetari, cioè il denaro in contanti. In secondo luogo, la valuta può avere corso legale soltanto, cioè la moneta il cui sistema legale dà il valore di un mezzo di pagamento convenzionale, consentendo un importo sufficiente di passività.



Considerando quanto sopra, si dovrebbe concludere che la legge sui cambi non tratta i bitcoin come valuta ma anche denaro non in contanti. Una simile, molto stretta comprensione del denaro può essere trovata nell'arte. Trentadue degli Atti del 29 agosto 1997 sulla Banca nazionale di Polonia. Questa disposizione, che specifica la moneta a corso legale in Polonia, si riferisce anche ai marchi monetari e quindi solo ai contanti. I bitcoin non possono quindi essere trattati come segni monetari. Indubbiamente, non sono anche mezzi di pagamento legali in Polonia.