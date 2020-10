Filosofia buddhista, fra curiosità, gemme e pietre

La filosofia buddhista è ormai molto nota anche nel mondo occidentale e spesso se ne parla per riferirsi a un determinato stile di vita molto più consapevole. Tuttavia, non sempre si ha una conoscenza approfondita delle caratteristiche, delle teorie e dei concetti che guidano e ispirano questo modo di concepire l’esistenza, molto lontano dalla frenesia e dai ritmi che siamo abituati a conoscere noi occidentali.

I falsi miti sul Buddhismo

Sono tante le false convinzioni che spesso sono frutto di una conoscenza superficiale dei principi che reggono la filosofia buddhista: ad esempio, è diffusa l’idea che si tratti di uno stile di vita che si concentri in qualche modo sulla sofferenza. Non è così: fra le quattro nobili verità del buddhismo vi è infatti il Dukkha, che in tanti interpretano erroneamente come sofferenza quando, in realtà, riguarda una filosofia legata all’accettazione della nostra esistenza così come è, abbracciando la nostra esistenza sia con la sofferenza che con la felicità.

Alcune curiosità sul Buddhismo

Vi sono, all’interno di questa cultura, una notevole serie di elementi che sarebbe utili fare nostri, anche a prescindere dal seguire strettamente il Buddhismo, in quanto fattori positivi per la nostra vita. Ci riferiamo ad esempio alla concretezza, che ci spinge a considerare che la vita è ciò che è, ciò che accade alternandosi fra sofferenza e gioia, concetto strettamente legato a quello di accettazione come naturale conseguenza della consapevolezza.

Molto intrigante è il punto di vista buddhista riguardante la gentilezza: è giusto liberarsi dal pensiero magico, che caratterizza spesso il legame col soprannaturale e ci allontana dalla vita e dalla realtà, per favorire un io migliore che sia in grado di costruire un contesto positivo. A questo si ricollega il punto riguardante l’etica, con la persona buddhista che vive una vita saggia, filosofica e puntata ad una ricerca pragmatica della gioia.

Le pietre e i gioielli nella cultura buddhista

Con tutta questa serie di principi si intrecciano una serie di significati legati ai gioielli, che hanno un grande valore simbolico e religioso in Tibet: nel Buddhismo, infatti, le pietre, le gemme e di conseguenza i gioielli sono dei simboli metaforici della fede. I bracciali Tamashii , ad esempio, sono realizzati e benedetti da monaci tibetani con pietre naturali, ognuna con un proprio significato: solo per fare alcuni esempi, l’onice nero è utilizzato per allontanare le energie negative, la pirite rappresenta la sfera dell'energia e la luce, per trasformare l'orgoglio in saggezza; poi c’è l’ametista, utile nelle fasi di crescita interiore, trasformando l’orgoglio in riflessione; l’agata blu identifica ciò che è puro o raro mentre quella verde rappresenta equilibrio e armonia.