L’esperienza di Fabio, allievo del corso ITS della trasformazione ortofrutticola presso la Cooperativa Agricola di comunità Germinale a Demonte

Fabio si è diplomato a luglio 2020 al Corso ITS della trasformazione ortofrutticola presso la sede di Cuneo in piazza Torino 3. Decise ad Ottobre 2018 di frequentare il corso, in quanto appassionato del mondo dell’agroalimentare e nello specifico nella trasformazione ortofrutticola per riqualificarsi e ritrovare un lavoro che lo appagasse.

Una volta diplomato dopo qualche colloquio lavorativo ha avuto l’opportunità di iniziare a collaborare con Germinale, Cooperativa Agricola di Comunità con sede a Demonte (Cuneo) nata nel 2016 in forma di volontariato e dal 2018 cooperativa lavorativa. La cooperativa coltiva e recupera terreni in media e bassa Valle Stura e in altre parti delle valli del cuneese promuovendo la ricca biodiversità nel nostro territorio e a fine 2019 ha deciso di sviluppare un laboratorio di trasformazione che Fabio gestirà non appena si concluderanno i lavori di ristrutturazione. Infatti la sua attività principale sarà quella di seguire l’intero processo di trasformazione delle materie prime coltivate. A metà settembre ha avuto modo di cimentarsi nella realizzazione della confettura di Prunus brigantina pianta spontanea che cresce nella zona alpina occidentale a quote superiori ai 1000-1200 metri, fino ai 1600 m.s.l.m. in luoghi soleggiati e senza necessità di irrigazione. Dalle prime sperimentazioni la confettura realizzata risulta aspra e pungente al palato ma tuttavia gradevole nella sua particolarità, consigliabile l'abbinamento con formaggi a pasta morbida poco saporiti e bolliti misti data la spiccata acidità può essere inoltre utilizzata per insaporire creme da farcitura dolci.

Come ci racconta Fabio, l’esperienza svolta al corso ITS della trasformazione ortofrutticola è stata la svolta professionale che cercavo!. Grazie a questo percorso di formazione di due anni ho avuto la possibilità di imparare, sotto l’aspetto teorico e soprattutto pratico, cosa si nasconde dietro alla produzione delle preparazioni che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. La competenza, professionalità e serietà dei docenti, molti dei quali provenienti dal mondo del lavoro, e di tutto lo staff che si è occupato di noi allievi mi ha accompagnato in questo corso risso di soddisfazioni non solo dal punto di vista professionale e di accompagnamento al lavoro ma anche dal punto di vista umano.

Per chi avesse voglia di formarsi o riqualificarsi nel settore dell’agroalimentare e nello specifico acquisire le competenze tecnico-pratico per essere in grado di gestire le varie certificazioni ambientali e di filiera. Infatti i diplomati acquisiscono le competenze specifiche, teoriche e pratiche, relative al ciclo completo della trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, dalla 2^ gamma fino alla 5^ gamma ed ha una conoscenza approfondita dell’intero processo produttivo, anche sui temi della gestione qualitativa collegata alle certificazioni volontarie e della sostenibilità ambientale, questo a partire dalla materia prima fino alla distribuzione finale.I percorsi ITS sono corsi post diploma di formazione terziaria professionalizzanti grazie alla forte connessione con le aziende del settore, sono gratuiti, in quanto interamente finanziati dall’FSE, dal MIUR e dalla Regione Piemonte sono rivolti a giovani adulti (>18 anni) disoccupati e occupati in possesso del diploma di scuola media superiore interessati a sviluppare una formazione tecnico pratico del settore dell’agroalimentare. È prevista la concessione di crediti formativi.

Le candidature al corso sono aperte e termineranno il 15 Ottobre 2020 alle ore 24:00. Lo staff è a disposizione, previo appuntamento telefonico, a open-day personalizzati sia in modalità webinar sia in presenza presso la sede.

Iscrizione al corso https://www.agroalimentarepiemonte.it/avvisi-e-bandi/