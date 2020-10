Bra, il Caffè Letterario apre la 1ª stagione “online” con l’imprenditore digitale Giorgio Proglio e il comico Claudio Lauretta di Striscia la Notizia

Durante il mese di ottobre Alba cambia volto. O sarebbe meglio dire che si riempie di volti nuovi. Persone che arrivano da ogni dove per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco: un evento imperdibile!

A costoro facciamo presente che esiste TabUi, questo è il nome dell’app gratuita disponibile su Play Store di Android e App Store di Apple, che permetterà di andare alla scoperta delle Langhe attraverso strade, sentieri, luoghi di interesse e molto altro.

Se ne parlerà giovedì 15 ottobre al Caffè Letterario di Bra con l’imprenditore digitale Giorgio Proglio, chiamato ad inaugurare la 1ª edizione “online” (3ª in totale contando le prime due stagioni in presenza) dell’evento culturale in programma ogni terzo giovedì del mese. Special guest di questo primo incontro stagionale sarà il popolare comico Claudio Lauretta, direttamente da Striscia la Notizia.

Fissate le agende, bloccate i calendar e, soprattutto, rimandate gli impegni già presi: sarà un evento assolutamente speciale e foriero di curiosità. Basta un click sul Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” alle ore 21. E il gioco, anche questa volta, è fatto.