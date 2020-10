Da Alba al via il Festival Uto Ughi per i giovani, tra concerti, incontri e un concorso violinistico

Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, sarà protagonista di un Festival nazionale con partenza dal Piemonte a novembre 2020 e tappe previste in tutta Italia negli anni successivi. Dopo il successo de “La Santità Sconosciuta” il festival che per 14 edizioni ha portato ad esibirsi in Piemonte interpreti di altissimo livello artistico facendo incontrare, in varie forme, musica e spiritualità, si trasforma, mantenendo la sua identità, in un progetto dedicato ai giovani.

In un momento in cui le nuove generazioni hanno subito un grave impoverimento formativo e culturale a causa della pandemia, il Maestro Uto Ughi d’intesa con l’Associazione culturale Arturo Toscanini e con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, ha elaborato un programma ricco di interpreti affermati, talenti virtuosi e momenti musicali eccellenti per far vivere al pubblico l’emozione della grande musica.

Il Festival, ideato dal M° Uto Ughi, dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano e sostenuto, per le tappe piemontesi, dalla Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero si presenta con particolarità culturali ed artistiche uniche e originali. Soprattutto per la volontà di diffondere il piacere della musica classica tra le fasce più giovani della popolazione.

Con questa finalità, sono in programma incontri con i giovani di tutte le scuole di ogni ordine e grado per trasmettere alle nuove generazioni l’amore, la sensibilità verso la musica e, in generale verso la cultura, mediante conversazioni aperte tra i ragazzi, il Maestro Ughi e gli interpreti coinvolti.

Questo tipo di divulgazione ha il merito di catturare l’attenzione dei ragazzi, trasmettendo loro messaggi positivi da applicare alla quotidianità. Attraverso una programmazione di concerti, la musica sarà spiegata in modo semplice e diretto, sollecitando un’attiva partecipazione da parte del pubblico. Sottolinea il Maestro to Ughi: “Il mio sostegno al Festival La Santità Sconosciuta sin dalle prime edizioni è stato motivato, come ho avuto più volte occasioni di dire, dall’ammirazione per la passione che due allora giovani musicisti, i fratelli Chiarlo, mettevano nel progetto. Ho sempre voluto che in ogni edizione fosse inserita almeno una masterclass per giovani talenti. Credo fermamente che il dovere di un Maestro sia trasmettere il proprio sapere e oggi più che mai dobbiamo sostenere i giovani che hanno talento e voglia di apprendere. Sono stato molto colpito da quello che è accaduto, per questo più forte deve essere il nostro impegno perché l’arte è un bene prezioso e spirituale a cui tutti devono poter accedere. Mi ha sempre toccato profondamente il meraviglioso lavoro compiuto da Abreu in Venezuela per il riscatto sociale dei giovani e il metodo Suzuki in Giappone”.

Inoltre, è sempre Ughi a sostenere che i musicisti di riconosciuta fama devono compiere lo sforzo di uscire dalla loro torre d’avorio, adoperandosi concretamente per la sostenibilità e la rinascita cultural-musicale del nostro Paese.

La tappa 2020 del Festival parte dal Piemonte, precisamente dalla città di Alba, in provincia di Cuneo, per poi allargarsi ad altre città del Piemonte. Il Concerto inaugurale, con protagonista il M° Uto Ughi, si svolge nell’Auditorium della Fondazione Ferrero di Alba il primo week end di novembre e, a seguire, fino alla metà dicembre, si alterneranno in vari luoghi della città (Teatro Sociale, Chiesa di San Domenico) dibattiti con personaggi molto conosciuti del panorama culturale italiano, concerti, prove aperte. Tra i nomi coinvolti, oltre a quello di Uto Ughi, il flautista Andrea Griminelli, il giovane violinista Indro Borreani, i pianisti Andrea Bacchetti, Stefano Nanni, Andrea Tamburelli, Francesco Mazzonetto e Giuseppe Càrpano, il soprano Gabriella Costa, il trombonista Francesco Verzillo, il quartetto di ottoni-strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Orchestra da camera “I Filarmonici di Roma”, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, I Solisti della Scala di Milano-

La Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, presieduta dalla signora Maria Franca Ferrero, da sempre promuove iniziative di studio, formazione e divulgazione, offrendo al pubblico del territorio piemontese, e non solo, appuntamenti culturali e occasioni di confronto per la valorizzazione della persona, dei giovani e della cultura. Sostiene con convinzione questo Festival musicale che nasce con finalità significative nell’ambito della formazione e dell’incontro tra i talenti.

L'Associazione culturale Arturo Toscanini, presieduta dai musicisti Natascia e Ivan Chiarlo organizza eventi musicali e culturali fra i quali, "La Santità Sconosciuta – Piemonte terra di Santi", che si ripete ogni anno nei luoghi più suggestivi della Provincia di Cuneo, ed ha il cuore all’Abbazia di Staffarda. A questa rassegna si è aggiunta “Anima Festival” all’Anfiteatro dell’Anima sulla collina di Cervere. L’Associazione organizza masterclass gratuite dedicate ai giovani musicisti di talento sotto la giuda del M°Uto Ughi.

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2. Possibili cambiamenti di date e location, in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto, saranno tempestivamente comunicati.

PROGRAMMA ARTISTICO

Sabato 7 /11/ 2020 ore 21.00 Concerto inaugurale Auditorium Fondazione Ferrero

Uto Ughi e Andrea Bacchetti : Recital per Violino e Pianoforte

Pezzi emblematici dalla grande tradizione violinistica

Martedi 10 /11/2020 ore 21.00 Auditorium Fondazione Ferrero

Griminelli plays Morricone

Andrea Griminelli e Stefano Nanni Recital per Flauto, Pianoforte e Tastiere

Tributo a Ennio Morricone

Le più belle colonne sonore del grande compositore Premio Oscar Ennio Morricone.

Sabato 14 /11 /2020 Teatro Sociale di Alba ore 21.00

Uto Ughi e I Filarmonici di Roma Concerto per Violino e Orchestra

“Uto Ughi racconta Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi”

Lettura dei sonetti ed interpretazione del capolavoro vivaldiano ad opera del M° Uto Ughi

Domenica 15 /11/2020Auditorium Fondazione Ferrero ore 21.00

“I giovani e la musica”. La parola di un Maestro.

Conversazione tra Uto Ughi e Angelo Angelastro-giornalista e scrittore-capo redattore TG1

Sabato 21 /11/2020 Teatro Sociale di Alba ore 21.00

Gabriella Costa e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo Concerto per Soprano e Orchestra

“Vedrai, Vedrai….da Tenco a Mina -I grandi successi della musica italiana.

Sabato 28/11/2020 Santuario Nostra Signora del Popolo-Cherasco ore 21.00

Quartetto di Ottoni -Canaveis an Brass

Strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Sontuosità a confronto : da Gabrieli a Morricone

Domenica 29/11/2020 Santuario Nostra Signora del Popolo ore 21.00

Giuseppe Carpano e Francesco Verzillo Concerto per Pianoforte e Tromboni

“Aroma pieno”

Giovedi 10/12/2020 Sala del Conservatorio G. Verdi Torino ore 21.00

Uto Ughi e I Filarmonici di Roma Concerto per Violino e Orchestra

“Uto Ughi racconta Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi”

Lettura dei sonetti ed interpretazione del capolavoro vivaldiano ad opera di Uto Ughi

Domenica 13/12/2020 Auditorium Fondazione Ferrero Alba ore 21.00

Concerto dei giovani talenti italiani

Indro Borreani Violino, Andrea Tamburelli Pianoforte, Clara Novarino, Francesco Mazzonetto Pianoforte.

“I grandi autori per violino e pianoforte”

Venerdi 18/12/2020 Chiesa di San Domenico Alba ore .19.30 e ore 21. 15 ( doppio turno)

I Solisti della Scala di Milano

“I grandi capolavori Mozartiani” -Mozart : Gran Partita K361 e EinekleineTafelmusik di Marcello Panni

Info: Prenotazioni e info 340 6856173

www.associazionetoscanini.it