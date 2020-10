Il Covid-19 impone un anno di "stop" anche per "Presepi in Monserrato"

E' con enorme dispiacere che l'Associazione Santuario di Monserrato comunica che, a causa di importanti difficoltà organizzative legate all'emergenza Covid-19, non si terrà l'edizione 2020 di "Presepi di Monserrato", la mostra di presepi che dal 2011 viene organizzata nei mesi di dicembre e gennaio al Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo.

"Le condizioni di incertezza sanitaria che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid-19, unitamente alle difficoltà di organizzare in sicurezza un evento che annualmente viene visitato da oltre 3500 persone, ci spingono a sospendere per quest'anno l'organizzazione di quella che sarebbe stata la decima edizione della mostra 'Presepi in Monserrato' - spiegano gli organizzatori - e che nelle nostre intenzioni avrebbe dovuto essere un'edizione speciale, non certo ridimensionata come invece avrebbe imposto l'emergenza sanitaria ancora in corso".

Dopo una lunga ed attenta valutazione riguardo all'eventualità di organizzare l'edizione 2020 abbiamo ritenuto che l'unica scelta possibile fosse quella che garantisse la salute dei visitatori e dei tanti volontari (giovani ma anche anziani) impegnati e cioè la cancellazione della decima edizione della mostra, non essendo possibile garantire all'interno di un Santuario piccolo come quello di Monserrato il distanziamento sociale dei visitatori (che ogni anno accorrono a migliaia ed affollano il Santuario per visitare la mostra), la sanificazione continua e soprattutto un percorso ed un posizionamento dei presepi che impedisca ai visitatori di avvicinarsi tra loro.

"Non si tratta di un addio - continuano i promotori dell'iniziativa - ma solo di un arrivederci al 2021, anno nel quale speriamo non solo di organizzare una straordinaria decima edizione di 'Presepi in Monserrato' ma anche di riprendere tutte le attività collaterali, sempre in sicurezza, a cominciare dai corsi per imparare a costruire un presepe che siamo stati costretti a sospendere a causa della pandemia.