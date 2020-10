Mondovì: un successo la personale di Franco Alessandria

La poetessa Felicina Bonino Priola ha poi introdotto la rassegna d’arte, che prosegue fino al 25 ottobre, nei giorni venerdì,sabato e domenica, dalle ore 15 alle ore 19.

“Non credo di avere molto da aggiungere, di fronte alle opere di scultura, pittura e in creta di F.S. Alessandria.-precisa Bonino-Priola- Non c’è molto da aggiungere perché queste opere parlano ad alta voce, anzi a volte gridano, sanno dialogare con tutti e soprattutto non lasciano indifferenti. Diversamente da quello che capita ad ognuno di noi visitando mostre, entrando in chiese o musei, soffermandoci su tele ed affreschi, quando indugiamo sul soggetto, sulle pennellate e su quello che non c’è per chiederci ciò che l’artista vuole dire, o far scoprire in modo più o meno velato,( mi riferisco non solo alla pittura moderna ma in modo particolare al simbolismo dell’arte Romanica) le opere di Alessandria, spesso tradotte in allegorie, ci trasmettono un messaggio molto esplicito e profondo, a volte, anzi spesso, provocatorio. Sono una ribellione contro le ingiustizie, i paradossi del mondo e del vivere odierno, che in questi giorni di pandemia appaiono ancora più evidenti, contro le negligenze, l’egoismo declinato nelle varie forme di aberrazione che, il più delle volte, come una nemesi, si trasforma in una prigione di cui è impossibile prendere coscienza e tanto meno liberarsi. Sono messaggi che invitano a riflettere, ad interrogarsi e vogliono aprire metaforicamente le porte chiuse del nostro cuore e della nostra mente: molte delle sue opere, infatti, usano come materia prima chiavi e serrature; poi ci sono labirinti in cui si deve girare e rigirare per cercare una via, non importa quale, sicuri che la stessa ricerca è già un piccolo punto di partenza verso una possibile salvezza. Opere impietose, forti, paradossali, ma che si addolciscono quando l’artista stempera la propria ribellione in dolcissime immagini di Madonne, come la Madre di tutti gli uomini che ci richiama “Fratelli tutti”, l’ultima enciclica di Papa Francesco, o la composta sofferenza dei Cristo in croce: un Cristo che sa che il suo dolore non gli è stato inflitto per nulla, ma appartiene ad un disegno grande e preciso, e prende l’aspetto di un contadino dei nostri posti che, pur stanco e provato, guardando il suo lavoro sa di aver compiuto il proprio dovere fino in fondo. C’è in Alessandria un po’ del matto di Caravaggio, non fraintendetemi, intendo solo la matarìa in piemontese: quella stessa “matarìa” che lo rende spesso un dissacratore fuori dagli schemi, ma che ha il coraggio ed il pregio di usare la propria libertà nel ricercare e dare un senso alle sue emozioni ed ai suoi sentimenti E questa ricerca “matta e disperatissima” si addolcisce, improvvisamente, e si quieta quando incontra il divino, il trascendentale che è fuori e in ognuno di noi”.