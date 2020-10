Serena Mariano eletta coordinatrice del Circolo Pd di Savigliano

Serena Mariano è stata eletta coordinatrice del Circolo Pd di Savigliano, prima donna a ricoprirei questo ruolo.

Mariano è anche Consigliere comunale di Maggioranza a Savigliano, avvocato, succede a Giampaolo Maggiore, prima di lui aveva ricoperto la carica Marco Cesari.

“Assumere la carica di coordinatrice del Circolo PD di Savigliano - commenta Mariano - è, per quanto mi riguarda, il modo migliore di dimostrare la mia riconoscenza a quel partito e a quelle persone che tre anni fa, chiedendomi di candidarmi e quindi supportandomi durante la campagna elettorale, hanno creduto in me e mi hanno dato fiducia. In questo mio incarico ci sono tante prime volte, ma quella più importante è sicuramente il fatto che per la prima volta una donna è stata eletta alla guida del circolo di Savigliano. Non sarò però da sola: sto infatti finendo di comporre la prossima segreteria del circolo che condividerà con me non solo gli oneri della gestione, ma anche gli onori, che mi auguro saranno molti e soddisfacenti. So che mi attende un compito difficile e molto impegnativo, ma come ha scritto Paulo Coelho “Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia”.