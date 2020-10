A Savigliano sale a 20 il numero dei casi positivi al Covid-19

Anche a Savigliano, il numero dei contagi continua a salire. Oggi il sindaco Giulio Ambroggio ha infatti annunciato che i casi positivi al Covid-19 in città hanno raggiunto quota 20 unità. Solo il 3 ottobre erano saliti a 14.

"Raccomando a tutti di osservare in modo scrupoloso le norme previste per contrastare la pandemia" ribadisce in un post su facebook il primo cittadino.

A questi casi si vanno ad aggiungere i due riscontrati alla casa di riposo ex Chianoc che tuttavia non sono residenti a Savigliano, mentre questa mattina è arrivata la conferma che su 75 tamponi eseguiti all'asilo Gullino solo uno è risultato positivo.