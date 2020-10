Coronavirus: Cuneo riattiva il Centro Operativo Comunale

E’ stato riattivato oggi il Centro Operativo Comunale. Nato per gestire tutti gli aspetti legati all’emergenza coronavirus, il Coc era stato chiuso il 3 giugno, dopo 85 giorni e 1018 ore di attività. Da oggi torna operativo, nella sede di piazza Torino 1.

Secondo i dati aggiornati ad oggi (lunedì 12 ottobre) a Cuneo sono 109 le persone positive al Covid-19, 131 quelle in isolamento domiciliare obbligatorio.

“Il trend continua ad essere in crescita - dice il Sindaco Federico Borgna - . Oggi registriamo 36 nuovi casi positivi in più rispetto a venerdì scorso, quindi un aumento del 43%. Sono numeri preoccupanti, che richiedono grande responsabilità da parte di tutti. È fondamentale continuare ad osservare tutte le prescrizioni, non dobbiamo assolutamente allentare l’attenzione. Indossiamo la mascherina, laviamoci spesso le mani, manteniamo le distanze, evitiamo assembramenti e, soprattutto, ricordiamoci che dal nostro comportamento dipende la salute delle persone a cui vogliamo bene e di chi ci circonda”.