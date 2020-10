Savigliano: su 75 tamponi fatti alla scuola dell'infanzia "Gullino”, un solo caso positivo

Su 75 tamponi eseguiti su bambini e insegnanti della scuola dell'Infanzia “Gullino” di Savigliano, solo un caso positivo. “Coloro che sono risultati negativi, sono rientrati tutti oggi” conferma la dirigente Emanuela Bussi. “Con un solo caso positivo, il rapporto è molto basso, vuole dire che le misure di protezione sono corrette”.

I bambini e i docenti sono stati sottoposti al tampone martedì 6 ottobre, eseguiti dopo un caso di positività registrato tra il personale della scuola. I negativi, in assenza di sintomatologia e visto l’esito negativo del tampone effettuato, possono riprendere l’attività scolastica tramite un provvedimento di isolamento fiduciario attivo a partire da oggi, lunedì 12 ottobre.

L’isolamento fiduciario attivo prevede l’isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione (2 ottobre come indicato dall’Asl), ad eccezione della frequenza scolastica. Questo periodo si concluderà per tutti alla fine dei 14 giorni, in assenza di sintomatologia, e sarà previsto un secondo tampone intorno al 12° giorno del periodo di isolamento (intorno al 13-14 ottobre).