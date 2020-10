Un pomeriggio da Puma! La Lpm Bam Mondovì ieri pomeriggio ha ottenuto una splendida vittoria contro la capolista Acqua & Sapone Roma per 3-1. Le capitoline hanno conosciuto proprio in terra monregalese la prima sconfitta in campionato. Puma attento in difesa e cinico in attacco. Tra le protagoniste del match il libero Giulia De Nardi, che al termine della gara ha esaltato la grande coesione e solidità del gruppo: