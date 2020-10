Volley: Veronica Taborelli eletta migliore giocatrice del match tra la Lpm Bam Mondovì e la Roma! La consegna del premio presso l'Ipercoop Mondovicino

Una prestazione da incorniciare! Nel match tra la Lpm Bam Mondovì e l'Acqua & Sapone Roma (3-1), giocato ieri pomeriggio al PalaManera, Veronica Taborelli si è trasformata in un'autentica "schiacciasassi". Anche grazie ai suoi pesanti, anzi pesantissimi 27 punti realizzati, la Lpm ha potuto condurre in porto una vittoria preziosa e quanto mai meritata. Un successo di tutta la squadra, come lei stessa ci tiene a sottolineare.

Nel corso del match, inoltre, il pubblico di TargatoCn ha potuto esprimire la propria preferenza, eleggendo la migliore giocatrice del match. Anche in questo caso la vittoria di Veronica Taborelli è stata schiacciante. Al dott. Cosimo Giudice, direttore dell'Ipercoop Mondovicino (sponsor del Puma), oggi è toccato il piacevole compito di consegnare il premio alla forte opposto monregalese, quale migliore giocatrice in campo: