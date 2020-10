Abbandona rifiuti a Dogliani, il Comune lo smaschera grazie alle telecamere

L’attività di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti da parte dell’Amministrazione Comunale è costante ed è apprezzabile il fatto che la cittadinanza segnali situazioni non conformi presso i cassonetti della raccolta differenziata.



Ma spesso questo non basta, poiché talvolta continua il verificarsi di episodi di inciviltà. Nei giorni scorsi in strada San Luigi sono stati ritrovati sacchi neri contenenti rifiuti indifferenziati di fronte ai cassonetti.



La zona è sorvegliata da telecamere e quindi gli amministratori comunali hanno prontamente predisposto il controllo delle videoregistrazioni, individuando così le immagini dell’automobile degli autori dell’abbandono dei rifiuti. In questo modo la Polizia municipale ha potuto risalire al proprietario, al quale è stata notificata immediatamente una sanzione.