Alba cerca una nuova sede per gli ambulanti sotto sfratto. Al vaglio l’opzione corso Italia

Ai piedi delle torri albesi continua a tenere banco il problema dei circa 60 ambulanti di generi non alimentari costretti ad abbandonare le loro postazioni al mercato del sabato.



Fermati durante il "lockdown", costretti poi a posizionarsi nella zona dell’ex tribunale, i mercatali erano rientrati nelle loro abituali piazzole di via Maestra, piazza del Duomo e via Cavour solamente a metà settembre, peraltro dopo le scintille di una prima protesta andata in scena il 1° agosto scorso.



Una manifestazione di piazza alla quale sabato 10 ottobre ne è seguita una seconda , dopo la decisione del questore di Cuneo di disporre nuovamente il loro spostamento – insieme a quello degli operatori del Mercato della Terra di piazza Pertinace –, nell’ambito del piano sicurezza redatto in vista del via alla "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba".



Ieri pomeriggio, lunedì, l’Amministrazione comunale ha nuovamente incontrato gli ambulanti, presenti il sindaco Carlo Bo e l’assessore al Commercio Marco Marcarino, ricevendo una una quindicina di operatori in rappresentanza delle associazioni di categoria (Fiva Confcommercio, Anva Confesercenti e Goia) e delle diverse aree del mercato albese, col proposito di trovare una possibile composizione di una vertenza di non semplice soluzione.



Se i mercatali hanno quindi ribadito le ragioni della protesta portata in piazza in modo plateale da una mezza dozzina di loro, giustificandola con condivisibili ragioni di sopravvivenza economica. L’assessore Marcarino ha dal canto suo ribadito che la misura comunicata loro giovedì non avrebbe alcuna relazione con le richieste di spostamento del mercato avanzate nei mesi scorsi da una settantina di commercianti in sede fissa, "tant’è che appena è stato possibile ne abbiamo abbiamo riportato i banchi in via Maestra". E nemmeno – ha rimarcato – con esigenze logistiche legate alla Fiera, ma che "si tratta di un’espressa richiesta avanzata dal questore per ragioni di ordine sanitario, legate alla ripresa dei contagi nell’Albese e non solo".



Non una questione di volontà politica, insomma, tanto che il sindaco Bo ha invitato la categoria a partecipare, tramite una propria delegazione, al prossimo incontro del tavolo sicurezza in programma per domani alla presenza del questore.



Al contempo si lavora comunque per la ricerca di un nuovo piano B. Il Comune ha riproposto quale possibile approdo dei mercatali sfrattati la sede di piazza Prunotto. Ipotesi sgradita ai commercianti, che invece hanno chiesto di potersi insediare nel tratto di corso Matteotti compreso tra piazza Garibaldi e l’ex ospedale "San Lazzaro": una soluzione però impraticabile, per il Comune, considerato l’impatto che la chiusura di parte della circonvallazione avrebbe sull’intera viabilità cittadina.



Maggiormente plausibile invece un’altra possibilità venuta fuori durante l’incontro: quella di spostare i banchi sfrattati lungo i due corsi di marcia di corso Italia, prevedendo di deviare il traffico proveniente dalla Moretta lungo viale Vico, strada Cauda e verso viale Cherasca, così come fatto negli anni scorsi durante i lavori di rifacimento stradale del corso.



Gli uffici comunali sono già al lavoro per verificare la fattibilità tecnica di quest’ultima opzione, mentre le misure e le limitazioni che interessano il centro storico saranno al centro di un altro incontro che, alle 18 di oggi, metterà l’assessore di fronte al comitato di quartiere guidato da Attilio Cammarata.