Alba, la linea ferroviaria per Asti ripulita dagli infestanti

Venerdì scorso sono terminati i lavori di sfalcio del tratto cittadino del sedime ferroviario di Alba in direzione Asti, lavori eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) a seguito delle richieste dell’Amministrazione comunale, finalizzate al ripristino di una situazione di decoro in aree centrali e di ingresso alla città.



“Ringrazio RFI - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio - per aver accolto le nostre richieste, in un’ottica di dialogo e collaborazione proficua, come già dimostrato anche nella realizzazione del sovrappasso della stazione”.