Bra, l’Istituto Velso Mucci riprende le lezioni in presenza per i corsi serali e Cpia

Dopo l’avvenuta attività di sanificazione dei suoi oltre 35000 metri quadrati di aule e laboratori ad opera di una ditta specializzata, domani, mercoledì 14 ottobre, l’Istituto Professionale "Velso Mucci" di Bra riprenderà con le attività in presenza relative ai corsi serali e a quelli realizzati in collaborazione col Centro Istruzione per Adulti-Cpia 2 Alba-Bra-Mondovì.

Le attività relative ai corsi diurni proseguiranno invece sino a venerdì 16 ottobre con la modalità di didattica a distanza avviata da ieri, lunedì 12, in attesa degli esiti degli accertamenti che i preposti uffici dell’Asl Cn2 hanno disposto nei confronti degli allievi e docenti delle tre classi che tra giovedì e venerdì scorsi erano state interessate da casi di contagio da Coronavirus .