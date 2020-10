C'è un vincitore: scelto il progetto che darà nuova vita all'ex Frigorifero militare di Cuneo

C'è un vincitore del concorso per la rigenerazione dell’ex Frigorifero Militare, a Cuneo, per un importo lavori stimato di € 5.328.000,00 e un compenso professionale complessivo di € 488.467,70.

L'ente promotore è la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, insieme al Comune e al locale Ordine degli Architetti.

Il 1° classificato è l'architetto Francesco Messina, capogruppo di una rete di studi che lavorano tra la Sicilia e Firenze. Gli altri architetti che hanno redatto il progetto sono Francesco Messina, Marco Messina, Davide Lucia, Giacomo Razzolini, Luisa Palermo e Edoardo Fanteria.

L’ex Frigorifero, acquisito dalla Fondazione CRC nel 2019, è collocato nel centro storico, fra via Sette Assedi, corso J.F. Kennedy e via Manfredi di Luserna, fra il complesso di San Francesco e l’ex caserma Leutrum, oggi trasformata a residenza economico-popolare di proprietà comunale.

La Fondazione vuole, con questo bando, realizzare un contenitore pubblico, urbano, flessibile e polivalente, che testimoni l’appartenenza al suo tempo, dialogando con il contesto e con il Paesaggio. L’obiettivo è quello di offrire alla città un nuovo spazio culturale: un luogo aperto, inclusivo, in cui sperimentare nuovi modi di fare cultura, empowerment, collaborazione.

Motivazioni del progetto primo classificato: "Presenta uno sviluppo completo e articolato nei diversi spazi, sviluppando un interessante utilizzo del piano di copertura che diventa anche "luogo" urbano capace di accogliere funzioni pubbliche, collettive e per eventi d'arte. La proposta è ben articolata nel dettaglio sugli aspetti funzionali e tecnologici-strutturali che hanno affrontato soluzioni efficaci e innovative per il mantenimento della preesistenza e l'organizzazione della sequenza degli spazi. L'architettura proposta è immaginata come un continuo dispositivo di percezione alle diverse scale urbane e del paesaggio. Il rapporto materico tra preesistenza e nuovo volume stabilisce una relazione interessante da approfondire in fase di sviluppo anche con opportune collaborazioni artistiche".

Al momento la graduatoria è provvisoria. Ci saranno dei passaggi burocratici e tecnici dopodiché la graduatoria diventerà definitiva e si potrà procedere con gli ulteriori step, che porteranno alla rigerenerazione di un edificio ormai completamente abbandonato e diroccato, ma collocato in un contesto che ha grandi potenzialità attrattive e turistiche.