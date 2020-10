Continua l’impegno della Onlus Città di Fossano Amici Vigili del Fuoco Volontari

La onlus “Città di Fossano Amici Vigili del Fuoco Volontari”, è nata per supportare il locale distaccamento vigili del fuoco volontari, siccome le spese sono molte e non tutte sono a carico del comando provinciale. È per tale motivo che, alcuni anni fa, 7 soci fondatori diedero vita alla onlus.



Nel corso degli anni si sono aggiunti altri membri, personale con attestato di alto rischio, che collaborano con l’associazione nei servizi alle manifestazioni.



Servizi svolti ricavando offerte e contributi che vengono interamente spesi per le necessità del distaccamento di Fossano. Ogni spesa viene effettuata sotto la supervisione del consiglio direttivo e del commercialista Studio Franco Walter il quale, a titolo gratuito, effettua tutte le operazioni di contabilità per conto della onlus.



È il presidente in carica, cavaliere Renato Dalmasso, che si occupa di soddisfare le esigenze dei volontari andando a ricercare gli sponsor e i contributi necessari.



“Forse la gente non ci vede in giro per Fossano - commenta Dalmasso - ma ci siamo e lavoriamo in silenzio senza peccare di esibizionismo. Da parte di tutta la onlus, un grazie stupendo lo dobbiamo a questi vigili che noi supportiamo e che, in qualsiasi istante al suono del cerca persone, corrono in soccorso a chiunque ne abbia bisogno”



Fino ad oggi nessuno a cui sia stato chiesto aiuto si è tirato indietro, a partire dall’amministrazione comunale che supporta le iniziative della onlus e le fondazioni CRF e CRT.



“Come amministrazione comunale - commenta il sindaco Dario Tallone - siamo molto attenti alla onlus e sosteniamo le richieste di chi porta aiuto nei casi di emergenza. Il comune si renderà promotore per l’acquisto di un nuovo mezzo, il quale sarà utile per tutto il territorio fossanese e non solo”



Sono molti anche singoli privati che sostengono la onlus “Città di Fossano Amici Vigili del Fuoco Volontari”. Tutte le donazioni effettuate vengono consegnate alla presenza dei benefattori e vengono interamente destinate al distaccamento fossanese, con spirito di generosità e altruismo.





È possibile sostenere la onlus, sul proprio conto corrente oppure donando il 5x1000.



IBAN: IT87F0617046320000001557196 CF:95025530049