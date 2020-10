Cuneo, dall'amministrazione poca attenzione a comunicare la non potabilità dell'acqua? Fratelli d'Italia interroga il sindaco Borgna

Il Comune di Cuneo ha informato davvero tutta la popolazione in merito alla non potabilità dell'acqua pubblica a seguito degli eventi alluvionali del 2 ottobre scorso, preventivando la possibilità che una parte della popolazione stessa non riuscisse a raggiungere la notizia?

E' la domanda al centro dell'interpellanza presentata dal gruppo Fratelli d'Italia e firmata dal consigliere Alberto Coggiola, che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale di ottobre.

Al centro, appunto, le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito la nostra provincia dieci giorni fa, e l'emanazione da parte del sindaco Borgna dell'ordinanza in cui si obbligava alla bollitura dell'acqua pubblica prima del suo consumo e la si dichiarava non potabile (RORD 612-2020); l'ordinanza è stata affissa in città e pubblicata via comunicato stampa e sul sito del comune, uno sforzo secondo lo scrivente tutt'altro che sufficiente.

Alcuni cittadini più "isolati", infatti - sprovvisti cioè di linea internet e smartphone - , sembra siano venuti a sapere dell'ordinanza con estremo ritardo.