Cuneo, dove sorgerà il nuovo ospedale unico? Gli analisti dello studio di pre-fattibilità fanno il punto della situazione in commissione

Sono passati quasi tre mesi dall'ultima riunione della commissione temporanea speciale chiamata a valutare e indicare l'ubicazione concreta del nuovo ospedale unico della città di Cuneo.

Lo scorso 20 luglio i commissari avevano incontrato i progettisti incaricati dello studio di pre-fattibilità relativo alle alternative progettuali per la sede di costruzione dell'ospedale prima dell'inizio del loro lavoro vero e proprio. Giovedì 15 ottobre alle 17.30 verrà presentato il rapporto intermedio.

Compito dello studio è quello di comprendere pregi e difetti delle due opzioni sul campo, ovvero le aree degli attuali ospedali Santa Croce e Carle: "Il nostro obiettivo è realizzare una sorta di griglia di possibili problematiche e limiti delle due aree - avevano detto i progettisti a luglio - . Non abbiamo e non ci sono state indicate preferenze di sorta, le due aree vengono valutate allo stesso modo. Come progettisti dobbiamo agevolare la realizzazione di un “contenitore” che permetta a chi lo dovrà vivere e lavorare di farlo nel modo migliore possibile, senza avanzare idee preconcette. Ovviamente non siamo noi a dover definire la scelta di quali vincoli, quale rapporto pregi/difetti, accettare. La valutazione spetta alla politica e a chi dovrà vivere il nuovo ospedale".

La palla - nonostante il necessario lavoro di definizione dei numeri e delle possibilità migliori - continua a tornare in mano all'amministrazione comunale, insomma. Che, dal lato della maggioranza, sin dall'inizio delle discussioni non è parsa poi così unita nell'individuare una "preferenza" tra i due possibili siti: il gruppo Cuneo Solidale Democratica si era detto favorevole al riutilizzo della struttura del S.Croce, mentre Laura Risso e Silvano Enrici sono da sempre più favorevoli all'area del Carle, che definiscono come "l'unica con la cubatura adatta".

Il rapporto intermedio che verrà presentato giovedì potrebbe davvero imprimere una svolta alla questione.